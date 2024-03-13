«دناتا» تحصل على اعتماد «إياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «دناتا»؛ الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم من مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». ويجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وكانت رحلة «دناتا» مع برنامج بطاريات الليثيوم قد بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً، أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم، التي شاركت جميعها في عملية تدقيق شاملة. وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أول مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات. وأقيم حفل اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لهذه المحطات في اجتماع الندوة العالمية للشحن التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وقال غيوم كروزير، نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: «إن الحصول على اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم، يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا عملائنا».

وقال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «تواصل الشحنات الجوية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم نموها، ويأتي ضمان نقل هذه العناصر بأمان وكفاءة في صدارة الأولويات. ولتحقيق ذلك يجب الامتثال للتغييرات التنظيمية ودمج أفضل الممارسات في مناولة بطاريات الليثيوم عبر سلسلة التوريد.

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