«رويال جت» تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتفل شركة «رويال جت» المتخصصة عالمياً في مجال الطيران الخاص، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها في سنة 2003، إذ أصبحت اليوم واحدة من أبرز الشركات العاملة بالقطاع.

وأسطول طائرات الشركة مكون من 11 طائرة بوينغ وطاقم العمل يضم أكثر من 500 موظف. والأسطول يضم مقصورات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات. ويمكن لطائرات بوينغ بزنس جت التابعة للشركة أن تقطع مسافة تصل إلى 5,000 ميل بحري دون توقف، ما يجعلها مثالية للسفر عبر القارات.

ويضم أسطولها العديد من الطائرات المتخصصة ومن ذلك طائرة للإخلاء الطبي وبوينج 777 لكبار الشخصيات، وتدير الشركة بمطار أبوظبي قاعدة عملياتها الثابتة التي تم تجديدها. وقال محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي للشركة: نتطلع إلى العشرين عاماً المقبلة بطموح أكبر وبمواصلة السعي لنكون الشركة الرائدة عالمياً للطيران الخاص.

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