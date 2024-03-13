«أوشن نتورك إكسبريس» تنقل مقرها الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أوشن نتورك إكسبريس «وان» العالمية العاملة بمجالات النقل واللوجستيات وسلسلة التوريد والتخزين نقل مقرها الإقليمي الرئيسي لغرب آسيا من سنغافورة إلى دبي، في خطوة تهدف لتوسيع نمو «وان» في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

ويعتبر مركز الشركة في دبي، مكتباً رئيسياً لها في جميع أنحاء المنطقة، ويغطي وظائف متنوعة مثل الأنشطة التجارية وخدمة العملاء والرقمنة، وسيضم أيضاً فريقاً مخصصاً لتطوير الشراكات التجارية الإقليمية واستكشاف فرص عمل جديدة داخل المنطقة.

وأعلنت تعيين سنديب سيبال مديراً إقليمياً للمقر الإقليمي اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، ويمتلك سيبال خبرة طويلة في إدارة التجارة والخدمات العالمية، إذ قاد التحول في المبيعات والخدمات العالمية، بالإضافة إلى كونه خبيراً في مجال الشحن، ويتمتع بخبرة في الإدارة التجارية والتشغيلية، وكان في السابق مسؤولاً عن أعمال «مول» المتخصصة في مجال النفط والغاز من المجر، في منطقة غرب آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيرمي نيكسون، إنَّ منطقة الشرق الأوسط أصبحت أسواق نمو رئيسية بشكل متزايد للشركة، ولعملائها في الشبكات الإقليمية وفي أعماق البحار. وأضاف: «من المناسب أن تقوم «وان» بنقل الإشراف الإقليمي على هذه المنطقة من سنغافورة لدبي، من خلال إنشاء مكتب الإقليمي الجديد ليكون أقرب إلى هذه الأسواق الرئيسية».

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