سوق دبي يرتفع 0.11 % ويتجاوز مستوى 4250 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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عاود مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس؛ ثاني جلسات شهر رمضان، وصعد مؤشر السوق بـ0.11% أو ما يعادل 4.7 نقاط، مسجلاً مستوى 4252.77 نقطة، بدعم صعود قطاعات المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية والصناعة والمرافق العامة.

وقاد سهم «أمان» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 4.6% ليغلق عند 0.452 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ36.16 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ29.6 مليون درهم، ثم «جي إف إتش المالية» بـ29.4 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 4.2%.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم تبريد 4.3%، والوطنية الدولية القابضة 3.3%، ومصرف عجمان 2.6%، وسوق دبي المالي 2.3%، والأنصاري للخدمات المالية 1.8%، وأملاك للتمويل 1.7%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 84.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9228.64 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 248.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 71.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 45.98 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.6%، و«جي إف إتش المالية» 4.6%، و«أسمنت الفجيرة» 2.9%، و«ريسبونس بلس القابضة» 2.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 935.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و243.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 334.5 مليون سهم عبر تنفيذ 20.6 ألف صفقة.

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