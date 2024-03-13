1.171 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023.

حيث تخطت إيرادات الشركة لعام 2023 حاجز المليار درهم لتبلغ 1.171 مليار درهم (318.8 مليون دولار) مقارنة بـ 1.1 مليار درهم عام 2022.

كما جاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطية كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 7.7 % لتصل إلى 297.1 مليون درهم (80.9 مليون دولار)، مقارنة بـ 275.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت «يلا» نسبة هامش ربح صافي عند حدود 36.6%، في حين بلغت نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 41.3% خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى حوالي 109 ملايين درهم (29.7 مليون دولار)، محققة نسبة نمو غير مسبوقة وصلت 79% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت الشركة حينها صافي أرباح بلغ 60.9 مليون درهم.

كما كشفت مجموعة يلا عن نمو ملحوظ في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 13.3 % إلى 36.2 مليون في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ 32 مليوناً خلال الربع الرابع من العام 2022. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 4.2% من 12.5 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.9 مليون مستخدم الربع الأخير من العام 2023.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»: لا شك بأن عام 2023 كان عاماً بالغ الأهميّة في مسيرة مجموعة يلّا، حيث استطعنا المضيّ قدماً في خضمّ المشهد الرقمي الحيوي الذي يشهده العالم.

وذلك من خلال استراتيجيتنا الفعالة التي صممناها لتحقيق نمو متميز، واختتمنا عملياتنا لعام 2023 بإحراز نتائج فائقة في ربعه الأخير على الصعيدين المالي والتشغيلي. وقال صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة: لقد شهدنا نتائج مالية مبهرة مع نهاية عام 2023، حيث بلغت إيراداتنا السنوية 1.171 مليار درهم، ما يعكس قدرة الشركة المتميزة على توسيع نطاق أعمالها في سوق يتسم بالتغير السريع.

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