200 نشاط خيري ومجتمعي لـ«الإمارات دبي الوطني» في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز برنامجه التطوعي المخصص للموظفين «إكستشينجر» لتشجيع دعم المجتمع الإماراتي في شهر رمضان المبارك هذا العام.

ومن خلال مجموعة من المبادرات الخيرية والمجتمعية، يسعى البنك لترك بصمة إيجابية في حياة أكثر من 600 ألف شخص في المنطقة خلال الشهر الفضيل.

وأكد البنك تنظيم أكثر من 200 نشاط خيري ومجتمعي يشمل توزيع الوجبات ودعم الأطفال المحرومين وكبار السن، بمشاركة أكثر من 4000 متطوع في برنامج «إكستشينجر» لدعم المجتمع الإماراتي خلال الشهر الكريم.

واحتفاءً بحلول الشهر الكريم، سيتعاون البنك مع أبرز المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية في المنطقة، بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية بيت الخير، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة سمارت لايف، لتوزيع أكثر من 630 ألف وجبة وسلة غذائية على المحتاجين. وسيشاركون معاً في العديد من الأنشطة بما في ذلك توزيع وجبات الإفطار، وتوزيع صناديق «أمان» على السائقين والمشاة عند التقاطعات المرورية، وتغليف صناديق المواد الغذائية، وكل ذلك لدعم الأسر المحتاجة والعمال المهاجرين وكبار السن.

تطوع

وسيقوم متطوعو بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم الدعم للمقيمين المسنين في العديد من المنازل ودور رعاية المسنين التابعة لوزارة تنمية المجتمع. ومن خلال زيارة دور رعاية المسنين في دبي والشارقة وعجمان.

وخلال الشهر المبارك، سيقوم متطوعو «إكستشينجر» أيضاً بدعم أكثر من 1000 طفل من الأطفال المحتاجين وأسرهم من خلال شراء ملابس جديدة للعيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز