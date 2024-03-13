دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي توقع اتفاقيتين خلال معرض برلين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقيتين استراتيجيتين مع «شميترلينج إنترناشيونال» و«هوتيل بيدز» على هامش معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2024، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة، مع التركيز على تعزيز وعي السياح ومنظمي الفعاليات في أوروبا بالتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة وآفاق النمو السياحي الواعدة في منطقتي العين والظفرة.

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تشكل أبوظبي وجهة مثالية للاستمتاع على مدار العام بتجاربها الثقافية والتراثية الملهمة، ومعالمها الطبيعية وعروضها ومدنها الترفيهية الرائعة، وكرم ضيافتها الأصيلة. وتعكس الاتفاقيتان حجم الثقة بما تمتاز به الإمارة من مقومات استثنائية تلبي تطلعات الجميع، من عاصمتنا العصرية، إلى المعالم التراثية الأصيلة والواحات الخضراء في العين، والكثبان الرملية المذهلة في منطقة الظفرة.

وتنظم «شميترلينج إنترناشيونال»، أكبر شركة مبيعات سياحية مستقلة متوسطة الحجم في أوروبا، مؤتمرها السنوي في أبوظبي، بمشاركة 550 من وكلاء السفريات في ألمانيا.

ويمنح المؤتمر، الذي يُقام خلال الفترة من 8 -12 مايو في العين وأبوظبي، المشاركين فرصة اكتشاف تجاربهما السياحية والثقافية، ويشهد برنامجاً من الاجتماعات إلى جانب معارض سياحية، وورش عمل، وجولات للتعرف عن قرب على المشهد السياحي في الإمارة. وتشمل الشراكة مع «شميترلينج إنترناشيونال» أيضاً التعاون المباشر مع شبكتها من الوكلاء لتنظيم مبادرات ترويجية.

ووقعت الدائرة كذلك اتفاقية لتمديد تعاونها لعام ثالث مع «هوتيل بيدز»، التابعة لمجموعة «إتش بي إكس»، لتوزيع حلول السفر والسياحة الإلكترونية بين الشركات لوكالات الجملة والموردين والوجهات.

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