56 شريكاً لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» في بورصة برلين

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، الذي أقيم في الفترة ما بين 5 و7 مارس الجاري.

حيث استعرضت إلى جانب 56 جهة من الشركاء الرئيسيين والأطراف المعنية المقومات والعروض السياحية التي توفرها دبي لزوارها. وتعد هذه هي المشاركة الثانية والثلاثين لدبي في أحد أهم معارض السفر الرائدة على مستوى العالم، حيث شهد المعرض هذا العام حضور ما يقارب 100 ألف شخص.

وشارك في المعرض، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، 56 شريكاً رئيسياً من الجهات العارضة من قطاع السياحة، بما في ذلك الجهات الحكومية، والفنادق، ومنظمو الرحلات السياحية.

وشركات إدارة الوجهات، ومن بينها فنادق ومنتجعات العنوان، وأتلانتس دبي، وبانيان تري دبي، ومتحف المستقبل، وفلاي دبي التي تشارك للمرة الأولى، وهو ما أسهم في تسليط الضوء على تنوّع العروض السياحية التي توفرها الإمارة لقادة وخبراء قطاع السفر العالمي.

وشهد جناح دبي في المعرض استقبال مجموعة من أبرز المتخصصين في قطاعي السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من كبار السياسيين وقادة القطاع، ومن بينهم كاي فيجنر، عمدة برلين؛ وفرانزيسكا جيفي، عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمؤسسات العامة؛ وجوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتمثل المشاركة في المعارض الدولية الكبرى ركيزة أساسية في الاستراتيجية التسويقية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية، وكذلك زيادة عدد الزوار من الأسواق الرئيسية وأيضاً الواعدة. وفي نهاية عام 2023، سجلت دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين.

حيث رحبت بأكثر من 17.15 مليون زائر، بزيادة نسبتها 19.4 %، مقارنةً بالعدد المسجل في عام 2022 والبالغ 14.36 مليون زائر. وكان السوق الألماني من الأسواق المهمة التي أسهمت في هذا النمو خلال العام الماضي، مع تسجيله نمواً ملحوظاً بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي مع استقبال دبي لـ 574,979 زائراً ألمانياً.

زخم كبير

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحرص على مواصلة الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهدته دبي خلال عام 2023 لتسليط الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها الإمارة للمسافرين من مختلف الأسواق، لا سيما في ظل النمو الذي تشهده الإمارة وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.

وتعكس المشاركة المميزة لوفد دبي في الحضور الـ32 بالمعرض قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرص الجميع على تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة. ولقد تمكنا معاً من إطلاع رواد وخبراء قطاع السفر من شتى أنحاء العالم على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي لجذب المزيد من الزوار إليها باعتبارها وجهة رائدة».

جوائز اختيار المسافرين

وساهم الإقبال الكبير من الزوار الدوليين على زيارة دبي في ترسيخ حضورها العالمي لتحصل على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» للعام الثالث على التوالي، لتصبح أول مدينة تحقق هذا الإنجاز بصورة متتالية. ك

ما حصلت دبي خلال المعرض على أعلى تقييم للوجهات لعام 2023 في مؤشر أداء الوجهات من آي بي كيه إنترناشيونال IPK International، إحدى شركات الاستشارات السياحية الرائدة عالمياً والمتخصصة في أبحاث السياحة والتسويق والتخطيط.

وركزت الدراسة السنوية على الأداء المميز لدبي في جذب الزوار الدوليين وتلبية متطلباتهم، وذلك من خلال الاعتماد على الرحلات السياحية العالمية، ورضا المسافرين، والتوصيات، ورغبة المسافرين في تكرار التجربة.

جهات عديدة

وركز ممثلو وفد دبي على أبرز اتجاهات السفر العالمية من خلال العديد من النقاشات المتنوعة مع الزوار ووسائل الإعلام، مثل زيادة الاهتمام بالسفر إلى دبي في فصل الصيف، بالإضافة إلى مواسم الذروة التقليدية، فضلاً عن العروض المتنوعة التي تقدمها المدينة على مدار العام، بدءاً من التجارب الشاطئية المميزة، وخيارات التسوق الفاخرة، وصولاً إلى تجارب فنون الطهي الرائعة.

كما أن اهتمام المسافرين امتد ليشمل زيارة الوجهات الثقافية المميزة في دبي ومن بينها منطقة حتا الجبلية، وجبال الحجر الشاهقة، ومحمية دبي الصحراوية، مما يقدم مزيجاً رائعاً من الوجهات الطبيعية والثقافة المحلية التقليدية.

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