اتفاق بين «الطيران المدني» و«الاتحاد» و«تاليس» لتحسين استدامة الرحلات الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وُقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني و«الاتحاد للطيران» وشركة «تاليس»، لاختبار الحلول التي طورتها شركة «تاليس» ضمن «Thales Orchestrator للمسارات الصديقة للبيئة» بهدف تمكين مستخدمي المجال الجوي من تسهيل وتنفيذ مسارات الرحلات المسؤولة بيئياً بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «إن هذا التعاون يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز الممارسات المستدامة، ويتماشى مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024».

وتابع: إن تبني مبادرات تُعزز من جهود خفض الانبعاثات الكربونية أصبحت اليوم أولوية وطنية، ونحن في قطاع الطيران ملتزمون بدعم كافة المبادرات التي تخدم في هذا الاتجاه، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وكذلك التزاماتنا الدولية ضمن مخرجات «إطار دبي العالمي» لوقود الطيران، الذي أعلنته مؤخراً منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وهدفه الطموح في خفض نسبة 5% من انبعاثات الطيران العالمية بحلول عام 2030».

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتحاد للطيران: «تتشرف شركة الاتحاد بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة التي تتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات وتجسد جوهر عام 2024 عام الاستدامة. ويترجم هذا التعاون القائم مع الهيئة العامة للطيران المدني وتاليس، التزامًا مشتركًا بالحد من التأثير المناخي للطيران، متماشيًا مع أجندة رؤية الإمارات 2031».

وقال عبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات: «نحن فخورون جداً بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة الاتحاد للطيران، والعمل المشترك للحد من تأثير قطاع الطيران في التغير المناخي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

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