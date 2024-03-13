«الطيران المدني بالشارقة» تحتفي بأول إماراتية ضابط مراقبة حركة جوية بالإمارة

المصدر: الشارقة – البيان

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احتفت دائرة الطيران المدني بالشارقة بالمواطنة مريم الحمادي، التي أصبحت أول إماراتية ضابط مراقبة حركة جوية في الشارقة، والتي اجتازت المتطلبات كافة التي أهّلتها للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح برنامج التوطين في دائرة الطيران المدني بالشارقة، والتي تحرص دائماً على توفير الفرص المناسبة للمواطنين والمواطنات لدخول مجالات جديدة والتميز بها، وكذلك تقديم الدعم والتدريب المستمر لصقل المهارات والتطور المهني.

وتمكنت الحمادي بما تمتلكه من مهارات استثنائية وتفانيها في العمل، من إكمال البرامج التدريبية وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وكذلك طبيعة العمل في وقت قياسي؛ فاجتازت بنجاح عدة دورات وحصلت على شهادات وهي: ICA0 051، وICA0 052، وATCO Pre-OJT، وATCO OJT، وامتحان ATCO لاختبار الكفاءة في 3 سنوات من انضمامها للعمل في الدائرة.

وتؤدي الحمادي كامل المهام الموكلة لها، فتقوم بإدارة عمليات الطائرات في برج مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة، التابع لدائرة الطيران المدني، بما يضمن حركة آمنة وفعالة للرحلات الجوية. والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، تعاملت إدارة المراقبة الجوية بمطار الشارقة مع أكثر من 104 آلاف رحلة جوية، بواقع 364 رحلة يومياً.

نجاح

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: «تحرص دائرة الطيران المدني بالشارقة على دعم المرأة وتمكينها من تحقيق النجاح في المجالات كافة، وإننا نفخر اليوم بأول إماراتية تعمل بوظيفة ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، ولا شك في أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة والتأكد من مشاركتها الفاعلة في رحلة التنمية الاقتصادية المستدامة».

تحفيز

وقالت مريم الحمادي: «فخورة بكوني أول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، وهذا الإنجاز يزيدني مسؤولية ويحفزني على الإسهام في قطاع الطيران في الإمارات، وأعدّ ذلك أكثر من مجرد إنجاز على الصعيد الشخصي، إذ إنني آمل أن ألهم المزيد من النساء سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، متابعة حياتهن المهنية في هذا القطاع الحيوي».

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