إشغال فنادق دبي يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع متوسط إشغال فنادق دبي في شهر فبراير الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر، بدعم من نشاط حركة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، بحسب بيانات شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات.

وكشفت بيانات الشركة العالمية المتخصصة أن متوسط إشغال فنادق دبي ارتفع في فبراير بنسبة 3.4% مقارنة بفبراير العام الماضي ليصل إلى 90.8% وهي أعلى نسبة إشغال على الإطلاق لفنادق دبي في شهر.

سعر الغرفة

وكشفت البيانات أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية ارتفع في فبراير بنسبة 9.3% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الطلب ليصل إلى 887 درهماً، الأمر الذي انسحب على متوسط العائد على الغرفة الفندقية الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.1% ليصل إلى 805 دراهم، في حين وصل متوسط سعر الغرفة إلى أعلى مستوياتها في يوم 21 فبراير ليبلغ 1114 درهماً.

وتم تسجيل أعلى مستويات الإشغال في دبي في 20 و21 و22 فبراير، وبنسبة 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي؛ فبقيت مستويات الإشغال اليومي في السوق أعلى من 80% طوال الشهر بأكمله.

وأسهمت سلسلة المعارض والفعاليات والمؤتمرات في وصول إشغال فنادق دبي إلى هذه المستويات القياسية فتضمنت القائمة معرض غلفود (19 - 23 فبراير)، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية (15 - 25 فبراير)، وبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024 (18 فبراير - 2 مارس)، وغيرها.

وتمتلئ أجندة دبي بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية التي تستضيفها في العام الجاري، ما يضع الإمارة في مكانة متفردة في تنظيم الفعاليات العالمية والمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى، كما أسهمت المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات.

والتي تم تأسيسها في دبي في السنوات الماضية، في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وساعد على نجاح ذلك ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري، وخدمات عصرية، والخبرات المؤهلة.

استضافة

وفازت دبي بـ349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال في سنة 2023، وبزيادة قدرها 49% مقارنة بسنة 2022، ومن المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات (سواء التي أقيمت في سنة 2023 وما مضى من 2024 أو المنتظر إقامتها لاحقاً) أكثر من 191 ألف مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، فإن فعاليات عدة تم الفوز بها ستقام في السنوات المقبلة حتى سنة 2029، وتمكنت دبي من إحراز تقدم في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة كوفيد 19، لتتجاوز سنة 2023 ما تم تحقيقه في سنة 2019، التي شهدت الفوز بـ295 فعالية أعمال.

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