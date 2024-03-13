«كريستال» للضيافة توسّع محفظتها

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت مجموعة كريستال للضيافة، مجموعة «كريستال كوليكشن»؛ وهي الذراع الجديدة للشركة لإدارة العقارات. وتستهدف مجموعة كريستال أصحاب الفنادق المستقلة.

وتقدم لشركائها الاستراتيجيين مجموعة واسعة من المزايا. تشمل هذه المزايا توسيع قنوات البيع، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتقديم تجربة ضيافة فريدة، إضافة إلى رسوم امتياز تنافسية.

واستمر فندق كريستال أبوظبي منذ تأسيسه في عام 2009 في تحقيق معدل إشغال متميز بلغَ 93 % أو أعلى حتى خلال ذروة وباء كوفيد 19. كما من الممكن للفنادق التي ستنضم لمجموعة «كريستال كوليكشن» أن تتوقع تحقيق نتائج مماثلة .

وأول فندق ينضم إلى مجموعة كريستال هو فندق ومنتجع البدع في العين، الذي سيخضع لعملية تجديد شاملة تستمر لثمانية عشر شهراً، ويضم الفندق الذي يتألف من 60 فيلا خاصة العديد من المرافق المميزة.

وفي عام 2023، قامت مجموعة كريستال للضيافة بإطلاق حلول الضيافة عبر نظام الامتياز (الفرانشايز) في مناطق متعددة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.وتأسست مجموعة كريستال في عام 2007 في دولة الإمارات وفي عام 2012، قامت بتوسيع نشاطها من خلال إنشاء فرع جديد في جزر فيرجن البريطانية.

وتشتمل ممتلكات المجموعة على فنادق في الإمارات السعودية والعراق، بالإضافة إلى مشاريع تطوير خمسة فنادق أخرى. كما تعمل حلول الضيافة التي تقدمها المجموعة عبر نظام الامتياز (الفرانشايز) على تعزيز مكانتها في قطاع الضيافة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

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