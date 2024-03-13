تكريم أعضاء «برنامج السفير» لدورهم في فوز دبي باستضافة مؤتمرات عالمية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعضاء برنامج السفير على جهودهم الحيوية التي أسهمت في استقطاب أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية تم ويتم تنظيمها في إمارة دبي خلال العام 2024.

وضم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمنتجع فور سيزونز بشاطئ جميرا، سفراء البرنامج من 34 مؤسسة، شملت أخصائيين في خدمات الرعاية الصحية وعلماء وخبراء متخصصين وأكاديميين ورواد أعمال من مختلف القطاعات.

ويسهم برنامج السفير الذي أطلقه «فعاليات دبي للأعمال»، مكتب الفعاليات الرسمية في الإمارة، في فوز دبي باستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات العالمية الرئيسية، ووضع اسم دبي على الخارطة العالمية في قطاع الفعاليات وفق أفضل المعايير المعتمدة، مما يرسخ من مكانتها الرائدة في مجال المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الاقتصادية D33.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نتقدم بالتهاني لجميع الأعضاء على جهودهم المتميزة ودورهم الفاعل في جعل دبي الوجهة الأهم لإقامة الفعاليات وتسليط الضوء على المعايير العالمية التي توفرها دبي في هذا المجال.

وننوه بأن أعضاء برنامج السفير قد سجلوا أرقاماً قياسية في الفوز بالعروض التي تقدمت بها دبي لاستضافة الفعاليات خلال العام 2023 شملت أبرز المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن هذه الخطوات من شأنها دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: تسهم استضافة الفعاليات العالمية في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز القطاعات الرئيسية المدرجة في أجندة دبي الاقتصادية. ونحن فخورون بالدور الكبير الذي قام به سفراؤنا للفوز بعروض الاستضافة التي تقدمت بها دبي واستقطاب آلاف الوفود؛ وزيادة الزخم عبر فعاليات الأعمال بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام.

وبذل مكتب «فعاليات دبي للأعمال» الكثير من الجهود ليسارع خطى دبي نحو الريادة في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات؛ وفقاً لخطة مدروسة بعناية فائقة. ولم ينجح برنامج السفير في هذا وحسب، بل أيضاً في تسهيل استقطاب فعاليات كبرى إلى الإمارة؛ وضم أعضاء جدد إليه.

ومنذ تأسيسه في 2010، أسهم برنامج السفير بشكل كبير في دفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال دعم المدينة للفوز بعروض استضافة من مختلف أنحاء العالم. فقد فازت دبي خلال 2023، بـ349 فعالية، بزيادة 49% عن العام السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز