«إعمار» و«بي إم دبليو» تعتزمان إنشاء 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط وإعمار عن عقدهما شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث ستتولى مجموعة «بي إم دبليو» إنشاء محطات شحن في أبرز المواقع التابعة لشركة إعمار، بما في ذلك المناطق السكنية والعامة.

ويهدف المشروع الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، إلى تزويد أكثر من 25 من مشاريع شركة إعمار بمحطات شحن كهربائي هذا العام. ومن المتوقّع إنشاء أكثر من 50 محطة شحن خلال المرحلة الأولى من الشراكة. تمّ إبرام الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي عُقد في دولة الإمارات وشاركت فيه مجموعة «بي إم دبليو» بصفتها مزوّد كبار الشخصيات بخدمات النقل الكهربائي.

وقال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: «يعدّ تعاوننا مع إعمار خطوة مهمة أخرى تندرج في إطار سعينا إلى تسريع مسيرة التحول نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات. ويُعتبر هذا التعاون ثمرة جهودنا المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق البنية التحتية للشحن في المواقع التي يقيم فيها عملاؤنا ويتنقلون ضمنها. كما أننا ملتزمون بأداء دور مباشر في صياغة مستقبل التنقل المستدام في دولة الإمارات، ويسعدني أن نتشارك مع شركة إعمار التفاني والالتزام في تحقيق هذه الرؤية.»

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ورئيس مؤسسة إعمار: «يسرّ شركة إعمار التعاون مع مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي تعزز التزامنا بالحفاظ على البيئة وترتقي بجودة حياة المقيمين والزوار. فنحن نسهم من خلال دمج البنية التحتية المتطورة لشحن السيارات الكهربائية في كافة مشاريعنا، في تحقيق أهداف التنقل المستدام وكذلك أهداف الاستدامة التي حددها مؤتمر «كوب 28». وتعدّ هذه الخطوة مبادرة أخرى تضاف إلى مساعينا المستمرة التي نهدف من خلالها إلى إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة واتصالاً للجميع.»

وتواصل مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في إطار تنفيذ أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، طرح المزيد من الطرازات الكهربائية في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد سيارات «بي إم دبليو» الكهربائية على طرقات الدولة العام الماضي بنسبة 400% مقارنة بعام 2022. وتشارك مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط بموازاة هذا النموّ في توفير البنية التحتية اللازمة للعملاء والتي تتيح لهم شحن سياراتهم الملائم على مقربة من منازلهم، كما تحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية في بناء محطات الشحن السريع في كافة أنحاء الدولة. وسيتم بموجب هذه الخطة توسيع نطاق شبكة شحن السيارات الكهربائية لتشمل كافة طرقات الدولة، حيث ستتضمن 30 شاحناً سريعاً و150 شاحناً للتيار المتردد.

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