الهند تتصدر العضويات الجديدة في غرفة تجارة دبي 2023 بـ 15481 شركة

المصدر: دبي _ البيان

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كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2023 من غير الإماراتيين، بحوالي 15481 شركة جديدة، وبنسبة نمو سنوية بلغت 38% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية كوجهة للاستثمارات الهندية المباشرة.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8036 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 71.2% مقارنة بعددها في عام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 4837 شركة، بنمو بنسبة 63.2% مقارنة بعددها في عام 2022.

مكانة استثمارية

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وقال: إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.

نمو متواصل

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام الماضي 2755 شركة، بنسبة نمو بلغت 28.8% مقارنةً بعددها في عام 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 2139 شركة، حيث احتلت سوريا هذا العام المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 2267 شركة جديدة مقارنة بـ 1503 شركات جديدة في عام 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 50.8%.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 1577 شركة جديدة في عام 2022 إلى 2252 شركة جديدة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 42.8%.

وجاءت الصين في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1560 شركة جديدة في عام 2023، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 66.5%.

وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 31.6%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 1469 شركة في عام 2023 مقارنةً بـ 1116 شركة جديدة انضمت بعام 2022.

وجاءت الشركات العراقية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 1247 شركة خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 95.5% حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة 638 شركة آنذاك في عام 2022.

وحلت الشركات اليمنية في المرتبة العاشرة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 1214 شركة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 57.5%، حيث بلغ آنذاك عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 771 شركة في عام 2022.

قطاعات جديدة

واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في عام 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 8.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في عام 2023.

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