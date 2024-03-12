سوق دبي الحرة تتيح الدفع بالمحافظ الرقمية

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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تعاونت سوق دبي الحرة وشبكة المدفوعات العالمية «تيراباي»، لتوفير إمكانية الدفع باستخدام المحافظ الرقمية، في منافذ سوق دبي الحرة.

وبفضل هذا التعاون الذي يهدف لتعزيز توافر طرق دفع بديلة، يمكن لسوق دبي الحرة الآن الوصول إلى شبكات شركاء «تيراباي» العالمية، التي تغطي أكثر من 2.2 مليار محفظة متنقلة على الهواتف المحمولة، إضافة إلى البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود، التي تم تمكينها من خلال شركتي «ماجناتي» و«نتورك إنترناشيونال» في الإمارات.

وتأمل سوق دبي الحرة في توسيع نظم المدفوعات لتشمل مزيدا من الراحة عبر استخدام محافظ الأموال على الهواتف المحمولة إضافة إلى طرق الدفع الحالية. وتعد «إم تي إن» و«إم-بيسا» و«أرتيل» من بين شركات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة التي تتعاون مع «تيراباي»، لتمكين مستخدميها من استخدام محافظهم الرقمية في سوق دبي الحرة.

وعقب التأثير العالمي لوباء كوفيد، شهدت طرق الدفع البديلة، خاصة المحافظ الرقمية، نموا قويا مكونا من رقمين. ويتوقع أن تصل القيمة العالمية المتوقعة للمحافظ الرقمية إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2026، ما يجعلها اتجاها مهما يشكل صناعة الدفع العالمية.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نعزز التزامنا بتمكين المسافرين من خلال سوق دبي الحرة لإجراء عمليات الشراء باستخدام طرق الدفع التي يختارونها. لقد كانت السوق دائما في طليعة تسخير التكنولوجيا والشراكات لتقديم الأفضل لعملائنا، والآن مع إمكانية الوصول إلى شبكة «تيراباي» الواسعة، نحن متحمسون لتقديم الأفضل لعملائنا».

وأضاف: «تتوافق «تيراباي» مع التزامنا بتوسيع نطاق الشمول المالي عالميا، ما يمكننا من فتح أشكال قبول جديدة ومبتكرة لشريحة كبيرة من العملاء».

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