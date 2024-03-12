«بيوت» يدعم جهود «أراضي دبي» لتوطين وظائف القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

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وقع موقع بيوت، البوابة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بالإمارة، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ورفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي كان لموقع بيوت مشاركة فعالة فيها، واستقبلت فيها منصة شركة بيوت ما يتجاوز 200 مواطن من مختلف المجالات من المهتمين في العمل لدى الشركة. استضاف المعرض عدداً من الفعاليات وورش العمل، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع، وبمشاركة عدد من الشركات العقارية، بما فيها بيوت ودوبيزل.

ويأتي هذا انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أن المواطن دائماً في صدارة أولوياتها، وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تقديم باقات مميزة وتشجيعية للمواطنين تمكنهم من الإعلان عن عقاراتهم على الموقع وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين من شأنها أن تدعم ملف التوطين بما يساعد على توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة.

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