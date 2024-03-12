98 منشأة تشارك في جائزة الشارقة للتميز 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن جائزة الشارقة للتميز لدورة عام 2023 سجلت مشاركة 98 منشأة اقتصادية في كافة فئاتها الثماني، وتم قبول طلبات ترشح 44 منشأة لاستيفائها شروط ومعايير الجائزة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الحفل الذي ستنظمه الغرفة أول أبريل القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بحضور أعضاء المجلس وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة. وبحث مجلس الأمناء خلال الاجتماع سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة.

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