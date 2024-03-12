«إس آند بي جلوبال»: زخم النمو عزز الجودة الائتمانية للشركات العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن سوق العقارات في دبي استفاد من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعة للجودة الائتمانية للشركات العقارية المحلية. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: «قطاع العقارات في منطقة الخليج: نظرة على تطور الأوضاع الائتمانية لشركات العقارات الخليجية».

جودة

وأضافت الوكالة أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتصف بجودة ائتمانية مستقرة. وشملت العوامل التي أسهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية: الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة. واستعرض التقرير التطور التاريخي للأوضاع الائتمانية للشركات العقارية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات والسعودية وقطر.

وتضمنت أهم النقاط التي استخلصها التقرير:

• تُظهر أسواق العقارات في دول الخليج ديناميكيات مختلفة، لكن الشركات العقارية المصنفة لدينا تتمتع بجودة ائتمانية مستقرة نسبياً.

• استعادت جميع الشركات العقارية، باستثناء شركة واحدة، مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كنا قد خفضنا تصنيفاتها بمقدار درجة واحدة خلال جائحة «كوفيد 19» وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، ما يؤدي إلى ارتفاع المديونية.

• وأظهرت الشركات الأكبر حجماً، التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعاً وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقراراً، مرونة أفضل نسبياً.

• عادت معظم الشركات العقارية المصنفة في دول الخليج، حتى تاريخه، إلى مستويات تصنيفاتها لعام 2019 أو تجاوزتها، ونظراتنا المستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات، باستثناء شركة واحدة نظرتنا المستقبلية لتصنيفها الائتماني إيجابية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز