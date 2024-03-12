«إتش إس بي سي»: الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة دافع قوي للاستثمار فيها

المصدر: دبي – البيان

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أعلن نبيل البلوشي، الرئيس الإقليمي للأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC، أن المستثمرين العالميين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتطور القوي الذي أظهرته أسواق رأس المال الإقليمية قد أسهمت في توفير دافع قوي لهم للاستثمار في هذه المنطقة.

تنظيم

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البلوشي في منتدى المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في عامه الثامن، الذي نظمه بنك HSBC، وهو أكبر تجمع خاص في المنطقة يشارك فيه مستثمرون دوليون وجهات تنظيمية وممثلون عن أسواق الأوراق المالية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في المنطقة، الذي عقد مؤخراً في فندق ميدان بدبي. ويعتبر هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على الإطلاق، حيث ضم 800 مندوب، يمثلون كل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، اجتمعوا فيه مع مستثمرين عالميين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في المنطقة.

وأضاف البلوشي: «لقد كانت وتيرة الإصلاحات التي شهدتها هذه المنطقة مذهلة، وإن لدى أصحاب المصالح في كل سوق قصة قوية ومقنعة ليتحدثوا عنها إلى المستثمرين العالميين. وتتمتع المنطقة بزخم يتسم بالنمو القوي، والملاءة المالية السليمة عموماً، وبتركيبة سكانية قوية، وبمعدل تخضم منخفض مقارنة بأجزاء أخرى كثيرة من العالم».

ولقد جاءت تدفقات الأموال بمليارات الدولارات إلى أسواق الأصول في المنطقة من جميع أنحاء العالم نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحرير وتسهيل دخول المستثمرين الدوليين إلى هذه الأسواق، وإنشاء أدوات تحوط جديدة، وزيادة مشاركة المستثمرين من المؤسسات.

كما أدت الإصلاحات إلى إدراج أسواق الأسهم الإقليمية الرئيسية ضمن المؤشرات القياسية التي تتبعها صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد الرئيسية، ما يدعم المزيد من تدفقات رأس المال إلى المنطقة على المدى الطويل.

خبرات

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الحدث، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: لدى الإمارات الآن مجموعة من المهارات والخبرات المناسبة لقطاع إدارة الأصول، ونحن من جانبنا نعمل على وضع السياسات اللازمة لمواصلة نمو وتطور قطاع إدارة الأصول وتعزيز وزيادة حضوره في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيما وأن العوامل الرئيسية واللازمة متوفرة لدينا.

ويشمل ذلك تبسيط إجراءات الترخيص مع تقليص الجداول الزمنية لإنجاز هذه المعاملات بشكل كبير.

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