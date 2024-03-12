«أكاديمية سوق أبوظبي» تمكن كوادرها الوطنية بقطاع الصحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، عن توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من شركة «برجيل» القابضة وشركة «إن إم سي أسيتكو» المحدودة وشركة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، لتسهيل المبادرات التي تركز على قطاع الرعاية الصحية ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لبناء منصة مثالية لتطوير قوى عاملة قادرة من الكوادر الوطنية الإماراتية.

وقام سوق أبوظبي العالمي بتوقيع مذكرات التفاهم الثلاث من مع ممثلين من الإدارات العليا لكل من «برجيل» و«إن إم سي» و«أستر».

ويؤكد التعاون الاستراتيجي مع هذه المؤسسات، التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بإنشاء مركز تعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والدورات التعليمية التي تلبي متطلبات المعرفة لبناء قوة عاملة فعّالة، وتمكين عملية تنمية الكوادر الوطنية في دولة الإمارات.

وبموجب مجالات التعاون المحددة في الاتفاقيات، سيتم استكشاف الأهداف التي تسهم في تسهيل عملية تأهيل الكوادر المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها من خلال دورات مخصصة.ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تحرص على توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الصحي، بما فيها وظائف وفرتها هذه المؤسسات الثلاث (برجيل، وإن إم سي، وأستر)، وذلك عبر مركز التوظيف الخاص بالأكاديمية.

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «نطمح من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة، إلى إحداث تأثير ملموس من خلال الابتكار وتعزيز المهارات وتنمية المواهب الوطنية والذي لا يقتصر على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وحسب، بل يقودنا أيضًا إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن مواكبة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات الأمن الوطني للتوظيف وتنسيقها مع دائرة التمكين الحكومي سيساهم في تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين والمستشفيات الخاصة والحكومية للعمل على توفير الكوادر والمهارات في القطاع الصحي.

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