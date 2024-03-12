2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.33 مليار درهم تمت عبر 900 صفقة.

وشهدت الدائرة، تسجيل 750 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ، و608 مبايعات لوحدات سكنية، و61 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، أمس، لصفقة مكتب تجاري في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة جميرا باي بقيمة 40 مليون درهم. وسجلت الرهون، قيمة قدرها 281 مليون درهم تمت عبر 118 معاملة، منها 21 رهن أراضٍ، و77 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهن مبانٍ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز