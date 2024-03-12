انتهاء اكتتاب الأفراد في «باركن» اليوم

المصدر: دبي - محمد عباس

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تنتهي اليوم الثلاثاء، فترة الاكتتاب في أسهم شركة «باركن» في سوق دبي المالي، بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، فيما تستمر لشريحة المستثمرين المؤهلين حتى غداً الأربعاء.

وفتحت الشركة، باب الاكتتاب للشريحتين يوم 5 مارس، إذ تطرح الشركة 24.99% من أسهمها، ما يعادل 749.7 مليون سهم من رأس مالها، بقيمة إسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد.

ويتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة مجمل عدد الأسهم المخصصة، وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى، بما لا يتجاوز مجمل عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبذلك يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.

ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب، بناءً على مجمل عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح.

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