غرفة رأس الخيمة تبحث تطوير التعاون التجاري والاستثماري مع ألمانيا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبلت عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، سيبيله بفاف القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وذلك في مقر الغرفة بحضور الوفد المرافق لها، ومدير عام الغرفة بالوكالة محمد حسن السبب وعدد من مسؤولي الغرفة، حيث استعرض اللقاء المميزات التنافسية لإمارة رأس الخيمة، والممكنات الاستثمارية والسياحية التي تتميز بها الإمارة، وما تقدمه الغرفة من خدمات للمستثمرين، وسبل تطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين، وآلية تعزيز بناء شراكات مشتركة تكون أكثر استدامة بين رجال الأعمال في الجانبين.

وأشارت عارفة الفلاحي إلى أن العلاقات بين الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص وجمهورية ألمانيا الاتحادية راسخة ومتطورة باستمرار، وأن العلاقات التجارية بينهم تشهد ازدهاراً ونمواً على الدوام، لافتة إلى أن هذه الزيارة تدلل على مدى اهتمام القنصلية الألمانية بإمارة رأس الخيمة، وبغرفة التجارة برأس الخيمة، مرحبة بالوقت ذاته بالتعاون الاستثماري والتجاري، كما تطرق الحوار إلى المجالات البيئية وأبرز المشاريع البيئية في رأس الخيمة، نظراً لاهتمام القنصل العام لألمانيا بهذا الجانب واهتماماتها بحماية الطبيعة والمجالات البحثية والاقتصادية البيئية. وأكد محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة على العلاقات البناءة بين رأس الخيمة والمانيا الاتحادية، مشيراً إلى العديد من الشراكات الاقتصادية التي تمت على مدى السنوات الماضية بين الطرفين.

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