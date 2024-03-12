مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستعرض خدماتها في مهرجان حتّا الزراعي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الدورة الأولى من مهرجان حتّا الزراعي، التي أقيمت في قاعة حتّا مؤخراً، بهدف إلهام وتمكين المزارعين المحليين في واحدة من أقدم المناطق الزراعية في الإمارات، إلى جانب رفع مستوى الوعي في المجتمع حول الممارسات البيئية.

وقدمت المؤسسة ورشة عمل لتعريف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والمزايا التي تقدمها لدعمهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الجديدة، وذلك في ضوء جهودها لتنمية المشاريع الزراعية، كما اشتملت الخدمات التي قدمتها المؤسسة حتى الآن على دعم إصدار 45 رخصة تجارية معفاة من الرسوم للشركات الناشئة في حتّا. وفي إطار عرض مشاريع المؤسسة في المنطقة، قدم عدد من المشاركين خدماتهم في المهرجان، بمن فيهم محمد خلفان المطيوعي، صاحب (مقهى البري)، وأحمد مطوع محمد خلفان البدواوي، صاحب (مقهى بلاك روز)، وعبدالله جمعة محمد أحمد اليماحي، صاحب (فريتز كافيه).

كما عرض سكان حتّا أعمالهم ومنتجاتهم في المهرجان، وهم ممن يحملون الدبلوم المهني في ريادة الأعمال الزراعية المعتمد، وهو برنامج تدريبي نفذته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتنسيق مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفذت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطة متكاملة لدعم القطاع الزراعي في حتّا، حيث إن الدعم الذي قدمناه لرواد الأعمال في حتّا خلال مهرجان حتّا الزراعي، إضافة إلى مبادرات أخرى مثل برنامج الدبلوم، هي من العناصر الرئيسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

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