«إنفستوبيا» تعزز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل «إنفستوبيا» دورها في تعزيز التواصل والربط بين المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وخلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، وتطوير شراكات جديدة تدعم التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز آفاق الاستثمار بقطاع رأس المال المغامر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، باعتبارها قطاعات حيوية تقود اقتصادات العالم إلى النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، شهدت «إنفستوبيا 2024» توقيع مذكرتَي تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، الأولى بين «مركز دبي للسلع المتعددة DMCC» و«المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال KISED»، والثانية بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة KVIC».

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وديهي لي، نائب الوزير بوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، حيث وقع الاتفاقية الأولى أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس للمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بينما وقع الاتفاقية الثانية عبدالباسط قايد، رئيس إدارة تمويل رؤوس الأموال في صندوق حي دبي للمستقبل، وهيونج شول كو، المدير العام الأول لدى مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة «KVIC».

وتهدف الاتفاقية التي عُقدت بين مركز دبي للسلع المتعددة والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتبادل الخبرات بين الطرفين إضافة إلى تسهيل دخول الشركات الناشئة من كلا البلدين إلى السوق الآخر، وتعزيز التعاون في الصناعات الجديدة كقطاع الترفيه والألعاب الرقمية والبلوك تشين وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال.

أما الاتفاقية الموقعة بين «صندوق حي دبي للمستقبل DFDF» و«مؤسسة كوريا للاستثمارات المغامرة» فتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمارات المغامرة.

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