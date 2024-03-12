سوق دبي يتماسك قرب مستوى 4250 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.582 تريليونات درهم في ختام أولى جلسات رمضان، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و719.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.11 مليار درهم موزعة بواقع 971.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، و238.23 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب 4250 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4248.1 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 58.7 مليون درهم، تعادل 25% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 238.23 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 0.49% عند 8.210 دراهم.

وقاد سهم «المشرق» ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 2.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم بنك السلام - البحرين 2.4%، وسالك 1.7%، وسلامة 1.7%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9232.24 نقطة، متراجعاً 0.02% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 193.6 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 95.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بأكثر من 53 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم الخليج للمشاريع الطبية 6.15%، وبرجيل القابضة 5.9%، وسوداتل للاتصالات 4.5%، وأمريكانا للمطاعم 4.1%.

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