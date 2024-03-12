شراكة استراتيجية بين مركز كيغالي المالي وسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مركز كيغالي المالي الدولي، وسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار تعاوني شامل بين المركزين الماليين، وقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي في مقر سوق أبوظبي العالمي، بحضور وفد رفيع من رواندا.

وتهدف الشراكة بين المركزين الماليين، إلى التعاون على دعم التنمية الدولية وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات والتمويل المستدام والتمويل الإسلامي. وفي هذا السياق، ستقوم السلطات التنظيمية في المركزين الدوليين، بالتباحث في اتفاقيات الاعتراف المتبادل للشركات الخاضعة للتنظيم في البلدين بهدف فتح آفاق الفرص في كلا السوقين، ويشمل ذلك أيضًا، تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تطوير المراكز المالية وتعزيز ثقافة التطور المستمر في المشهد المالي عبر تبادل المعرفة وبرامج التدريب المخصصة.

وستكون الاستدامة أيضاً محوراً رئيساً للتعاون المستقبلي في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والسندات الخضراء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «تبرز مذكرة التفاهم هذه جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتطوير شراكات قوية مع المراكز المالية الدولية في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الأفريقية، وذلك في إطار مساعينا لتعزيز العمل والجهود المشتركة وتحقيق أهداف وتطلعات كلا المركزين الماليين الدوليين، عبر فتح مجالات التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات».

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