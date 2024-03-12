«اتحاد المصارف»: «سندك» نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية والمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق المصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يعدّ نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات، بل المنطقة برمتها، كما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رائداً.

وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه من مصارف ومؤسسات مالية بالتعاون مع (سندك) تحقيق أهدافها. وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وفي كلمته في حفل تدشين العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، قال جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات) إن «إطلاق (سندك) يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل سندك بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة».

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