اتفاقية خدمات لخط الصهر السادس بين «ألبا» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)؛ أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية خدمات تقنية لخط الصهر السادس في (ألبا).

وقّع الاتفاقية علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات الدعم والمساندة في الموقع وعن بعد، حيث ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بتوفير خدمات الدعم التقني لخط الصهر السادس في ألبا، وخدمات مراقبة الأداء، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية في الجوانب التشغيلية. وتغطي هذه الاتفاقية أيضاً عمليات التدقيق للعمليات التشغيلية والإنتاجية، وورش العمل التدريبية التقنية، إلى جانب الدعم المباشر للعمليات التشغيلية، وغيرها من الخدمات.

وقال علي البقالي: يسطر خط الصهر السادس في ألبا قصة نجاح بُنيت على أساسات قوية متمثلة في كوادرنا الوطنية المؤهلة، وتم تعزيزها بفضل تقنية دي إكس بلس ألترا (DX+ Ultra)، المملوكة للإمارات العالمية للألمنيوم. ونحن نتطلع لمواصلة وتعزيز هذه الشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم، من خلال اتفاقية الخدمات التقنية التي ستمكّن كوادرنا من الاستفادة من الابتكارات المتقدمة، التي تقدمها هذه التقنية لتحقيق أهدافنا الرامية لتعزيز الاستدامة.

ومن جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: «تعكس شراكتنا القوية مع شركة ألمنيوم البحرين، توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين، معتمدة على الرؤية والالتزام المشترك بدعم التطوير المستدام. ويسرنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع شركة ألمنيوم البحرين، من خلال مشاركة الخبرات التقنية والتشغيلية، اعتماداً على نجاح مشروع تطوير خط الصهر السادس، الذي تم تطويره باستخدام تقنيات الإمارات العالمية للألمنيوم. عملت الشركة على تطوير تقنياتها الخاصة لأكثر من 30 عاماً. ونطمح أن نستمر في تطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات العالمية للألمنيوم، كشريك مفضل لتوفير التقنيات المتطورة في القطاع».

جدير بالذكر أن خط الصهر السادس في ألبا، قد تم تشغيله في ديسمبر 2018، واستكماله تدريجياً خلال عام 2019، ليسهم بذلك في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة لأكثر من 1.6 مليون طن متري سنوياً.

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