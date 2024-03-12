«اقتصادية الشارقة» تنفذ برنامجاً عن تصميم تجربة المتعامل

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً بعنوان «تصميم تجربة المتعامل»، بمشاركة عدد من موظفي الإدارات المعنية بتقديم وتطوير الخدمات، واستهدف البرنامج تطوير مهارات موظفي الدائرة في تصميم وتحسين الخدمات الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات الاستباقية.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس «اقتصادية الشارقة» حرص الدائرة على الارتقاء المتواصل بمهارات وكفاءات الموظفين لتحقيق التطوير المؤسسي المستمر، وتحرص الدائرة على تطوير وتمكين الموارد البشرية وتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز الذي يسهم في الارتقاء بالأداء العام، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الداعية لتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البرامج يؤكد التزام الدائرة الراسخ مواصلة تطوير منظومة الأعمال ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، كونها تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية على إطلاق متواصل ومستمر لعمليات تحسين تجربة العملاء.

وأوضح عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الخطط التدريبية السنوية تتضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تشمل جميع الجوانب المختلفة للعاملين في الدائرة بهدف تطوير قدراتهم الوظيفية، وأكد أن هذه الدورات تهدف لتعزيز وتأهيل كوادر الدائرة، ولتفعيل دورهم والارتقاء بالمستوى الفني والمهني لهم بشتى المجالات، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية بآلية العمل.

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