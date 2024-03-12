مجلس إدارة غرفة الفجيرة يناقش سير تطوير الأداء

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اجتماعه الدوري الخامس برئاسة سرور الزوهري نائب رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في الغرفة وتحسين الأداء.

واطّلع المجلس على سير الاستعدادات الجارية لإطلاق مهرجان دبا الرمضاني في مركز دبا للمعارض التابع للغرفة، وذلك في الرابع عشر من مارس الجاري، ومن المقرر استمراره خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التجارية والسياحية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، حيث أكد المجلس أهمية التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بهدف تطوير المهارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأعمال، بما يعزز من قدرة الغرفة على الاستجابة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل.

وناقش المجلس إمكانية إنشاء سوق لدعم المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية. ولتمكين ريادة الأعمال ناقش المجلس استكمال تنفيذ مبادرة برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية في نسخته الرابعة لاستكمال العدد المستهدف من الغرفة البالغ 100 مشارك من رواد ورائدات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز