"غلوبال داتا": 94 مليار دولار قيمة قطاع البناء في الإمارات خلال 2023

المصدر: وام

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شهد قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات، نموا ملحوظا على مدى الأعوام الماضية، مرسخاً دوره عاملاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لمواكبة تزايد النمو السكاني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وكشفت شركة "غلوبال داتا" البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، في دراستها الأخيرة، أن قيمة قطاع البناء في دولة الإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 94 مليار دولار، متوقعة أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3% خلال الفترة من عام 2025 حتى 2028، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة والتطورات التي شهدها سوق السيارات الكهربائية.

وأكدت "غلوبال داتا"، أن الإنشاءات السكنية استحوذت على أعلى حصة في سوق البناء والإنشاء بالدولة خلال العام الماضي، حيث واصل القطاع العقاري زخم نموه مع توقعات بأن يحافظ القطاع على معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي 2024 مدعوما بطرح مشاريع نوعية للبنية التحتية والاستثمارات من قبل حكومة الدولة والقطاع الخاص.

ولفتت الشركة البريطانية، في دراستها، إلى أبرز تطورات قطاع البناء والإنشاء في مطلع العام الجاري 2024، كإعلان شركة الدار العقارية "الدار" عن خطط لاستثمار مليار درهم لتطوير أعمالها العقارية اللوجستية في الدولة عبر أبوظبي ودبي، في حين بدأت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" في بناء "برج عزيزي" بقيمة 5 مليارات درهم في شارع الشيخ زايد بدبي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2028.

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