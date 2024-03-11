ملتقي الأعمال والإستثمار يعقد دورته الثانية في دبي مايو المقبل

المصدر: دبي- البيان

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تشهد دبي إقامة فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال والاستثمار في مايو المقبل، برعاية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومشاركة دول عربية وعالمية عدة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسُبل فتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

وأكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أهمية الاستثمار الجماعي كونه الطريقة الأسهل لجمع الاستثمارات من أكثر من جهة ضمن صندوق استثماري واحد، وقدم عدداً من النصائح إلى المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وفق التحولات والمتغيرات المتوالية والتطورات المشهودة عاماً تلو الآخر.

وقال الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يسهم بدور فاعل في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وإن مذكرة التفاهم تُعدّ نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال ستنبثق عنها مبادرات تؤتي ثمارها بالنجاح.

وقال زياد السيسي الرئيس التنفيذي لملتقى الأعمال والاستثمار إن الهدف من الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأضاف السيسي أن الملتقى يستهدف تأسيس منصة عالمية رائدة تتيح فرص نوعية للمستثمرين ورجال الأعمال لتوحيد الجهود والرؤى وإتاحة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً على المدى البعيد، فضلاً عن رصد مستجدات ساحة الأعمال، وأحدث توجهات الاستثمار المستدام في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة لواقع الاستثمار الراهن.

مكانة متميزة



وأكد أن دبي تحتل مكانة متميزة كمركز عالمي للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ إنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي، وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة، وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة، منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا والسياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر الإمارة بيئة قانونية مشجعة، وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل.

روح الابتكار



وقال إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لاسيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وأفاد بأن ما تحقق من إنجازات وطفرات نوعية في جميع المجالات في دبي، يجعلنا في سباق مستمر مع التميز، لذلك يركز ملتقى الأعمال والاستثمار على تعزيز هذا الدور وتوحيد الرؤى، وتوفير بيئة مشجعة ومرنة للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات جديدة، ومد جسور التعاون، وتعميق الروابط، لمواجهة التحديات وتذليل كل المعوقات.

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