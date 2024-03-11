مصرف الإمارات للتنمية يوفر حلولاً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، إطلاقه منتجاً جديداً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية «كلايم»، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويسعى المصرف من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وكريم دقي، الرئيس التنفيذي لشركة «كلايم»، إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.

كما سيعمل المصرف من خلال توظيف خبرات «كلايم» في مجال التكنولوجيا المالية على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل مع فترات سداد وشروط مرنة.

وسيشهد المنتج الجديد تقديم تمويلات حيوية بالاستناد إلى البيانات الآنية مع قيام «كلايم» بإدارة العمليات على نحو كامل، مما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث من المتوقع أن يؤدي منتج تمويل مستحقات الرعاية الصحية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي لمنظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وقال أحمد محمد النقبي: «قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في المجتمع والتحسين المستمر لأداء الخدمات المرتبطة بالقطاع يسهم في الارتقاء به وتعزيز تنافسيته، وبما ينعكس بدوره على تحقيق دولة الإمارات أفضل معدلات التنافسية عالمياً».

وأضاف النقبي: «ومن خلال الشراكة مع شركة «كلايم» يؤكد المصرف التزامه بدعم قطاع الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تحفّز تطوره، والتي تتركز في التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة للإدارة المثلى لتحصيل المطالبات الطبية من شركات التأمين، وبما يضمن القدرة على مواصلة تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالسيولة اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية».

من جانبه، قال كريم دقي: «يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات في تحصيل وتغطية تكاليف المطالبات المعقدة من شركات التأمين الطبي، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال، فمثلاً في دولة الإمارات تصل قيمة المطالبات الطبية السنوية إلى 22 مليار درهم، منها نحو 5.5 مليارات درهم تبقى غير محصلة. ولمعالجة هذا التحدي تعمل «كلايم» على تمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تلقي مدفوعات المطالبات الطبية نقداً في غضون 24 ساعة، ما يقلص مدة الانتظار التي تصل من 60 إلى 90 يوماً.

وقدم مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021 إجمالي تمويلات وصلت قيمتها إلى 8.7 مليارات درهم، ومنها 326 مليون درهم لدعم قطاع الرعاية الصحية. تأسست شركة «كلايم» في العام 2019، وقامت بتسريع تحصيل ما يزيد على 323.000 مطالبة طبية في دولة الإمارات.

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