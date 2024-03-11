«إنتلكت» تطلق حزمة حلول تكنولوجية لمساعدة المصرفيين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد، منصة التكنولوجيا المالية السحابية المتطورة ومتعددة المنتجات، وشركة المنتجات التكنولوجية الشاملة لأعمال المصارف والتأمين في العالم، عن إطلاق منتج eMACH.ai من حزمة «المبادئ الأولى» التكنولوجية، وذلك لمساعدة المصرفيين المحترفين في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتركز حزمة «المبادئ الأولى» التكنولوجية على عملاء البنك بغض النظر عن فئاتهم، سواءً كانوا من تجار التجزئة أو من ذوي الملاءات المالية العالية أو من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو من الشركات الكبرى، كما تركز على الأحداث التي تطرأ في مسيرتهم المالية، والأحداث التي تنتج عن عمليات البنك أو الأحداث التي تفرضها الجهات التنظيمية والامتثال. وتقوم المؤسسات المالية بتنسيق عروضها بناءً على هذه الأحداث لضمان رضا العملاء والامتثال للوائح التنظيمية. ويتم تنفيذ هذا التنسيق باستخدام مجموعة محددة من الخدمات المستقلة، التي يشار إليها في مجتمع التكنولوجيا باسم الخدمات المصغرة.

وقال أرون جين، المدير الإداري العام ورئيس المهندسين في شركة إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد: «يستفيد منتج eMACH.ai من إنتلكت من ذكاء التقنيات المعتمدة على التخزين السحابي لتصميم الحلول التجارية القابلة للتحقيق الخاصة بالمصرفيين، وذلك استناداً إلى هيكلية تركز على الأحداث، والخدمات المصغرة الجاهزة، وعدد كبير من واجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بمحتوى بواجهة خلفية فقط بدون رأس. ويوفر دمج هذه المبادئ الأربعة اسماً مميزاً لمنتج eMACH، الذي يمثل اختصاراً للأحداث، والخدمات المصغرة، وواجهات برمجة التطبيقات، والتخزين السحابي، والمحتوى بواجهة خلفية فقط بدون رأس. أما بالنسبة لمنصة iFabric.ai، فيضيف نظام إدارة معلومات المستندات تناسقاً في العمليات لتحقيق عملية صنع قرار أسرع وأكثر دقة».

وتتعاون هذه الخدمات المصغرة مع خدمات أخرى في منظومات الخدمات المصرفية للشركات، مثل السيولة، والمدفوعات، وإدارة النقد، والحسابات الافتراضية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحسابات الإيداع للشركات، والتمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد، وذلك لضمان تقديم الخدمات المتكاملة بصور مثالية، بما فيها الموافقة على منح القروض، واتخاذ قرارات الائتمان، والامتثال للمخاطر، وإعداد التقارير التنظيمية. ووفقاً لمجتمع التكنولوجيا، فإن البروتوكول المتبع عند الاتفاق المحدد مع خدمات أخرى يسمى واجهة برمجة التطبيقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز