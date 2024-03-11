"فولكس واجن" تختار دبي لأول ظهور لطراز "طوارق 2024" في المنطقة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن وصول الجيل الثالث المطوّر من سيارة "طوارق" إلى المنطقة عبر أول محطة لها في دبي. وتعيد "طوارق" الجديدة، تعريف المعايير في فئة سيارات SUVالفاخرة بفضل تصميمها العملي الأنيق وتقنياتها المتطورة لتقدم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الراحة والأداء العالي.

وقال ماتياس تزيغلر ، المدير العام لشركة فولكس فاجن الشرق الأوسط: " إن طوارق الجديدة أكثر من مجرد سيارة SUVفاخرة؛ فهي تجسد ذروة الرقي وقوة للابتكار، وتلبي متطلبات سائقي السيارات المتنوعة. وأضاف تزيغلر: "تتميز السيارة بتقنياتها المتطورة مع قمرة القيادة Innovision، وتصميمها الخارجي الأنيق الذي حافظ على هويتها الكلاسيكية. لافتًا إلى أن هذا الطراز يؤكد على التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة قيادة مميزة لعملائها، حيث يجمع بين الفخامة وإمكانية التواصل أثناء القيادة بكل سلاسة وسهولة.

وتجسّد طوارق الجديدة التزام فولكس واجن الدائم بالتميز في التصميم. فمن الخارج، تعكس السيارة ثقة في التصميم، بينما تزخر مقصورتها الداخلية بالفخامة مع إمكانية إضفاء الطابع الشخصيّ من خلال الإضاءة المحيطة متعددة الألوان التي تُتيح اختيار 30 لونًا مختلفًا تتناسب مع مزاج السائق. أما مقاعدها، فقد صُممت لتوفير راحة ودعم لا مثيل لهما مع إمكانية التعديل بـ 18 وضعية، فضلاً عن وظائف التهوية والتدليك.

وتتميز قمرة القيادة بسطح زجاجي منحني أنيق يجمع بين شاشة رقمية مقاس 12 بوصة ونظام معلومات ترفيهي متطور مقاس 15 بوصة. وتوفر هذه الوحدة للسائق تجربة تفاعلية مميزة من خلال التحكم باللمس أو الإيماءات أو الصوت، ويكتمل ذلك مع نظام الصوت المتميز DYNAUDIO ونظام App-Connect الذي يتيح إمكانية دمج وظائف الهاتف الذكي، مما يجعل إمكانية التواصل أثناء القيادة أكثر سهولةً وسلاسة.

وترتقي طوارق الجديدة بجماليات القيادة الليلية إلى مستويات جديدة من خلال إضاءتها المميزة. ففي الخارج، يُضفي الشريط المضيء فوق شبكة المبرد، وشعار العلامة التجارية عند الدخول، والشعار المضاء باللون الأحمر في الخلف انطباعًا استثنائيًا من الرقي والفخامة. أما بالنسبة للراحة والانسيابية على الطريق، فقد تمّ ضبط أنظمة التوجيه الاختيارية وأنظمة التعليق الهوائي لجميع العجلات لتعزيز القدرة على المناورة وتحسين جودة الركوب، فضلاً عن سهولة التكيف مع مختلف أنواع الطرقات، سواءً في المدينة أو على الطرق الوعرة.

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