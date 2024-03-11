عدد الشركات الهندية في "جافزا" يسجل نموا بنسبة 28 % في 2023

المصدر: البيان

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أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، المركز التجاري واللوجستي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن زيادة سنوية بنسبة 28% في عدد الشركات الهندية الجديدة، حيث شهدت المنطقة تأسيس 190 شركة جديدة من الهند خلال عام 2023، ما يرفع إجمالي عدد الشركات الهندية في جافزا بنسبة 15% على أساس سنوي إلى أكثر من 1500 شركة.

جاء هذا الإعلان على هامش سلسلة من فعاليات "جافزا" التجارية في مومباي وحيدر أباد، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندي ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، ماعزز مكانة المنطقة الحرة لجبل علي كقوة محركة للنمو في قطاع التجارة بين الهند ودولة الإمارات.

وسلطت الفعاليات الضوء على مشروع "بهارات مارت"، المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيمكّن التجار الهنود من الوصول إلى المتعاملين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، من خلال توفير حل شامل لسلاسل التوريد، يدمج خدمات البيع بالتجزئة والتخزين والخدمات اللوجستية في عملية واحدة مبسطة، واستقطب المشروع مايقارب الـ3000 متعامل محتمل في أقل من شهر واحد.

وقال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي": "حظينا باهتمام كبير من الشركات الهندية الحريصة على ترسيخ حضورها في "جافزا" والاستفادة من البنية التحتية والشبكات للوصول إلى الأسواق العالمية".

وأضاف "مع "بهارات مارت" الرائد على مستوى المراكز الهادفة إلى تجديد مفاهيم التجارة، سنواصل جهودنا لتعزيز قطاع التجارة، وفتح مسارات التبادل التجاري الجديدة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل تدفق التجارة العالمية".

ومن جهة أخرى، ركّزت الفعاليات واللقاءات على العلاقات التجارية المزدهرة بين دولة الإمارات والهند منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022، والتي ألغت التعريفات الجمركية على التجار الهنود، لتمكين بيئة مفتوحة للتجارة المتبادلة عبر الحدود بين البلدين.

وسجّل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50.5 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، والهدف هو تعزيز التجارة غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ومن جهة أخرى، ساهمت مبادرة الجسر التجاري بين الهند ودولة الإمارات، والتي أطلقتها موانئ دبي العالمية في عام 2019، في تعزيز اتفاقية الشراكة التجارية الشاملة، نظراً لدورها في تبسيط إجراءات الشحن بين البلدين، وخفض التكاليف والوقت، وتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية.

وقال الهاشمي: "على الرغم من التحدّيات المستمرة داخل شبكة التجارة الدولية، نجحت مبادراتنا التعاونية مع الهند بتحقيق زيادة ملحوظة في الحركة التجارية، وكانت "جافزا" عنصراً أساسياً في هذا النجاح، ويتوجه تركيزنا الآن نحو المحافظة على هذا النموّ عبر تمكين الشركات الهندية، وتعزيز منظومة تجارية قوية تؤكد التزامنا الدائم بالازدهار الاقتصادي".

يذكر أن "جافزا" تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف شركة من 130 دولة، وتمثل الشركات الهندية ثاني أكبر الشركاء من حيث حجم التجارة، وتأتي في المركز الرابع من حيث القيمة التجارية في جافزا.

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