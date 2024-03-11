براند دبي يطلق دليل "وصفات رمضان" بمشاركة أمهر الطهاة وأبرز المطاعم العربية والعالمية

المصدر: البيان

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تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلق "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل وصفات رمضان"، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة "بكل فخر من دبي" وذلك بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوماً، حيث تسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي.

ويسلط الدليل الضوء على تنوع خيارات الطعام والطهي وايضاً الحلويات والمزيج الثقافي المتفرد في دبي ويبرز مكانتها كحاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، حيث تتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل الأطباق والحلويات التي تميز بتقديمها 10 من أشهر الطهاة حول العالم، حيث يشارك في الدليل 10 مطاعم تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها من حول العالم، وذلك في إطار إبراز مهارات الطهي والطبخ واعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة الطهاة والترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

دعم متواصل لرواد الأعمال

وفي هذه المناسبة أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: على الدعم المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل وتوفير والدعم اللازم لهم.

وقالت السويدي: "تم توسيع نطاق "دليل وصفات رمضان"، هذا العام ليشمل وصفات لنخبة من أمهر واشهر الطهاة إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في "بكل فخر من دبي"، حيث يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، ومجموعة من الحلويات الرمضانية.

وأضافت: "نسعى من خلال هذه المبادرة السنوية إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي، إلى جانب تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة وغير التقليدية في مجال الطهي، حيث يحتفي الدليل بتنوع مشهد الطهي في دبي والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة بالإضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز للمواهب الإبداعية في كافة المجالات.

30 وصفة أشهر المطابخ العالمية

الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام تتميز بالتفرد والتنوع، حيث تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق. ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكافة أفراد الأسرة،

بما في ذلك أطباق المقبلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسية والحلويات والعصائر ووجبات السحور. وهذا العام، سيحتوي الدليل أيضاً على وصفات صحية، مستوحاة من المطبخ المتوسطي والإماراتي والأمريكي والإيطالي والافغاني والاسكندنافي والهندي وغيره من المأكولات الشرقية والغربية العالمية.

وتم تطوير العديد من الوصفات التي يشملها الدليل الجديد من قبل طهاة مشهورين بدأوا رحلة إبداعهم من دبي وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، حيث يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن البعض منهم حصل على نجمة ميشلان لأطباقهم المتميزة. ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: الشيف فنسنت لو موال، وكريستوف ديفويل، وتيم نيوتن، وميرة النقبي، وسيليا ستوكلن، وعائشة العبيدلي، وحصه آل خليفه، والشيف عبير اللوز، وفيصل الهرمودي، وأليكساندر ستومبف.

أما المطاعم المشاركة في الدليل فتشمل: مون سلايس، وكشمش، وميلك وبيكري، وبلين، وباركرز، ومارا، وتوري، وتريسند، و 3فلس، ولا ميزون اني.

يذكر أن مبادرة "بكل فخر من دبي"، هي إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلا عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم وتوصيلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.

ويمكن للجمهور التعرف على وصفات رمضان من خلال الرابط التالي: https://branddubai.ae/Ramadan-Recipes-Proudly-From-Dubai-2024.pdf

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