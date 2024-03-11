إماراتية تفوز بـ 100 ألف درهم في سحب «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن فوز المواطنة الإماراتية فوزية حسن أحمد المرزوقي بجائزة قيمتها 100 ألف درهم.

تسلم شقيق الفائزة الجائزة بالنيابة عنها في احتفالية خاصة نظمتها الشركة بعد إجراء قرعة نظامية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعد هذا السحب هو الأول خلال عام 2024 والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 إلى 17 يناير 2024، ضمن خطط الشركة لتنشيط المبيعات العقارية التي تتوسط فيها الشركة.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الشركة تواصل تنظيم السحوبات لتشجيع المبيعات لديها لا سيما مع استمرار حالة الزخم العقاري والطلب الكبير على الاستثمار في سوق العقارات في دبي المليء بالفرص المغرية.

وأوضح الزرعوني، أن السحب كان يشترط شراء وحدة سكنية من خلال شركة «دبليو كابيتال»، بالتالي يحصل المشتري على فرصة في دخول السحب.

وأفاد الزرعوني، بأن العملاء حصلوا على كوبون مقابل كل 100 ألف درهم مدفوعة، وكلما زادت القيمة زاد عدد الكوبونات، فمثلًا يحصل من اشتري وحدة بقيمة مليون درهم على 10 كوبونات.

وكشف الزرعوني، عن أن مثل هذه السحوبات الخاصة تزيد من تنافسية «دبليو كابيتال» وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة، مع سعيها لتلبية طلبات العملاء.

وأكد الزرعوني، على حرص الشركة على أن تقدم جائزة كبيرة للمتنافسين بقيمة 100 ألف درهم كل مرة، موضحًا أن قيمة الجوائز التي قدمتها «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية منذ تأسيسها وحتى الآن بلغت مليوني درهم.

وسبق أن نظمت «دبليو كابيتال» سحوبات بإجمالي مليوني درهم، تضمنت الفوز بشقة قيمتها 450 ألف درهم، كذلك السحب على 3 سيارات قيمة الواحدة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 5 جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، علاوة على 3 سحوبات بقيمة 300 ألف درهم في العام 2022، إلى جانب 3 سحوبات أخرى في العام الماضي بقيمة 100 ألف درهم لكل سحب.

وأكد الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» ستواصل عروضها الترويجية الجاذبة للعملاء مع تقديم أفضل الخدمات للعملاء، لتعزيز مكانتها في السوق العقارية في دبي، مشيرًا إلى الالتزام بكافة اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمطلوبة لتنظيم مثل هذه السحوبات، وسط مستويات شفافية عالية مع تحقيق العدالة لكافة العملاء المطابقين للشروط، موضحًا أنه تم نقل عملية السحب في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في «إنستغرام».

وأضاف وليد الزرعوني، أن السوق العقارية سجلت مبيعات قياسية في العام 2023 تجاوزت 400 مليار درهم، ومرشحة أن تواصل الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدة من النشاط الاقتصادي في الإمارة، والحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب المستثمرين وسهولة منح التأشيرات والإقامة، واستمرار زخم الطلب من الأجانب.

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