موقع «بيوت» يوقع شراكة مع «أراضي دبي» لتوطين وظائف القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

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وقع موقع بيوت، اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بالإمارة، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ورفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقًا لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي كان لموقع بيوت مشاركة فعالة فيها، واستقبلت فيها منصة شركة بيوت ما يتجاوز 200 مواطن من مختلف المجالات من المهتمين في العمل لدى الشركة. استضاف المعرض عددًا من الفعاليات وورش العمل، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع وبمشاركة عدد من الشركات العقاريّة، بما فيها بيوت ودوبيزل.

ويأتي هذا انسجامًا مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أنّ المواطن دائمًا في صدارة أولوياتها ومحورًا لكافة خطط النموّ؛ وبموجب هذه الاتفاقية سيتمّ العمل على تقديم باقات مميزة وتشجيعية للمواطنين تمكنهم من الإعلان عن عقاراتهم على الموقع وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين من شأنها أن تدعم ملف التوطين بما يساعد على توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة، وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع، وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في دبي.

من جانبه قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث نقدم دعمنا لتمكين وتشجيع الإماراتيين على المشاركة الفعالة في المجال العقاري الديناميكي. نحن نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق المزيد من الفرص للمواهب المحلية من حيث توفير تدريب مكثف نقدمه من خلال أكاديمية بيوت، وتقديم باقات حصرية للشركات الناشئة».

وأضاف حيدر خان: «نحن نبحث دائمًا عن طرق تمكننا من رد الجميل لهذا البلد المعطاء، وكلنا فخر بالمشاركة في معرض لتوظيف المواهب الإماراتية. ونؤمن بأن كل ثقافة تجلب وجهات نظر فريدة، وأن إضافة المواهب المحلية إلى ملف شركتنا يضيف مهارات وخبرات ممتازة إلى الميزة التنافسية لكل من بيوت ودوبيزل، مما يساهم بشكل كبير في نجاحنا ونمونا في السوق».

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