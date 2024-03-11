مركز دبي للسلع يستقطب 2692 شركة جديدة في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم تقريره السنوي لعام 2023 مسجلاً ثاني أفضل أعوامه على الإطلاق مع انضمام المزيد من الشركات إلى منطقة الأعمال التابعة له، حيث انضمت 2,692 شركة جديدة إلى المركز في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 24,000 شركة.

ويعزى هذا النمو الذي يسجّله مركز دبي للسلع المتعددة إلى إطلاق منظومات أعمال جديدة، وزيادة حجم الخدمات التي يقدمها المركز، وارتفاع القدرة الاستيعابية في منطقة أبتاون دبي مع افتتاح برج أبتاون تاور، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يساهم المركز بنسبة 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى دبي، معززاً بذلك مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة السلع المتنوعة كالماس والأحجار الكريمة والذهب والطاقة والمنتجات الزراعية الأساسية من جهة، والخدمات عالية القيمة مثل تقنيات التشفير والألعاب وتقنيات الويب 3.0 من جهة أخرى.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "أثبت مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023 قدرته على مواصلة أدائه القياسي في ظل التوسع الهائل الذي أنجزه على مستوى بنيته التحتية، في حين يمثل انضمام 2,692 شركة جديدة شاهد عيان على الدور الذي يلعبه المركز وأعضائه في تعزيز التجارة والاستثمار، لا سيما المساهمة بما نسبته 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. ومع تعزيز دور منطقة الأعمال بفضل افتتاح برج أبتاون تاور وتنفيذ المزيد من مشاريع التطوير في منطقة أبتاون دبي، إن المركز على أهبة الاستعداد لاستيعاب النمو المتسارع مستقبلاً، لا سيما في ظل استقطاب موجات جديدة من الاستثمار إلى دبي".

وقالت فريال أحمدي، المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "اعتمدنا خلال السنة الماضية على مكانتنا الراسخة لرفع مستوى القيمة التي نقدمها للشركات المسجلة في المركز، وذلك عن طريق تطوير منظومات جديدة للأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع أطراف من مختلف أنحاء العالم، مما أتاح لنا المحافظة على أدائنا الاستثنائي وتحقيق مستويات جديدة من النمو في مجالات عديدة كتقنيات التشفير الرقمية والألعاب والطاقة، وفي أسواق رئيسية مثل الصين. نهدف مع بداية عام 2024 إلى تعزيز دورنا الريادي في هذه القطاعات، ومكانتنا كمنطقة أعمال مفضلة للشركات الراغبة في تطوير أعمالها ودخول أسواق عالمية انطلاقاً من دبي".

منظومات الأعمال تدفع عجلة الابتكار

وأثبتت منظومات الأعمال الجديدة المتخصصة بمجموعة واسعة من المجالات ذات إمكانات النمو الكبيرة نجاحها خلال عام 2023، لا سيما في مجال التكنولوجيا، في ظل مواصلة الجهود التي تبذلها إمارة دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

واستقبل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل منصتي باي بت وسولانا، وشركة TDeFi المتخصصة في تقنيات الويب 3.0، إلى جانب 129 شركة إضافية، ليصل عدد الشركات المسجلة في مركز كريبتو إلى 600 شركة، مما يعزز مكانته كأكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين والويب 3 على مستوى المنطقة.

وتجسيداً لجهود مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المجال، استضاف المركز هاكاثون بالشراكة مع منصة باي بت لتداول العملات الرقمية في دبي، بجوائز تعدّ الأكبر من نوعها لهذا النوع من الأنشطة على مستوى المنطقة، واستقطب الهاكاثون طيفاً واسعاً من المبتكرين الذين عملوا على تصميم حلول تقنية في مختلف المجالات مثل قطاعي الذكاء الاصطناعي والألعاب، على اعتبارهما من القطاعات بالغة الأهمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بالنظر إلى فرص نموهما الواعدة خلال عام 2024، لا سيما مع الإطلاق المرتقب لمركز الذكاء الاصطناعي الجديد، ومضاعفة حجم مركز الألعاب خلال السنة الماضية ليصل عدد أعضائه إلى 100 عضو مع نهاية العام.

دفع عجلة تجارة السلع على مستوى العالم

وتعدّ بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس على مستوى العالم، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدولة كأكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم. واصلت البورصة دورها خلال عام 2023 في تسهيل تجارة الماس والأحجار الكريمة، باستضافتها 70 مناقصة، فضلاً عن استضافة مركز دبي للسلع المتعددة لأول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معمليّاً، لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتطبيقات التكنولوجيا الفائقة. إضافةً لذلك، تولّت دولة الإمارات العربية المتحدة منصب رئيس عملية كيمبرلي عام 2024، ويمثلها السيد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

واستضافت النسخة الحادية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة مئات القادة في مجال المعادن الثمينة لمواصلة الحوار حول التحديات العديدة التي يواجهها هذا القطاع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتقنيات الرقمية. في حين شهدت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تداولات عقود بقيمة 115.3 مليار دولار أمريكي (423.5 مليار درهم إماراتي) على مدار العام.

وعالج مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 7330 طنا متريا من القهوة في عام 2023، وشهد صفقات تجارية لأسواق رئيسية في أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا. وبدوره، عالج مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 32,000 طن متري من الشاي خلال العام الماضي، معززاً من مكانة الدولة كأحد أكبر مراكز إعادة تصدير الشاي على مستوى العالم. واستضاف المركز النسخة الثامنة من منتدى دبي العالمي للشاي، مستقطباً نخبة من الأطراف المعنية العاملين في هذا المجال لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والتقنيات المستخدمة.

وسجلت منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، المنصة المتخصصة في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت التخزين بدولة الإمارات العربية المتحدة، صفقات إجمالية بقيمة 522 مليار دولار (1.92 تريليون درهم)، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق 2022.

دور برج أبتاون تاور ومنطقة أبراج بحيرات جميرا في تعزيز خيارات السكن والعمل

ازدادت الحلول العقارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة بصورة كبيرة خلال عام 2023، لا سيما مع افتتاح مقره الرئيسي الجديد في برج أبتاون المكون من 81 طابقاً ويضم فندقاً فخماً ووحدات سكنية فاخرة و22 طابقاً من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى. ويبشّر برج أبتاون تاور بانطلاقة جديدة لمنطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي سترتقي بمفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة وتساعد على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

وتم الإعلان عن تطوير ستة أبراج سكنية جديدة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، فضلاً عن طيف واسع من التحسينات المزمعة مثل المرافق الرياضية الجديدة، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في المنطقة إلى آفاق جديدة غير مسبوقة.

ركيزة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

تحافظ دبي على مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات، حيث يساهم بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وشهد قطاع الطاقة نمواً كبيراً، مستفيداً من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدولة ضمن خطط وجهود التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، مما عزز جاذبية الإمارة أمام الاستثمارات الأجنبية، وساهم في انضمام أكثر من 460 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في منطقة أعماله إلى أكثر من 3,230 شركة.

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