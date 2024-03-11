مركز الشاي يستهدف استقطاب 50 شركة جديدة في 2024

المصدر: دبي - مشعل العباس

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كشف سعيد أحمد السويدي مدير إدارة السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن مركز الشاي يستهدف استقطاب 50 شركة جديدة على الأقل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم واردات الشاي إلى المركز الموجود في ميناء جبل علي، نمت بنسبة 45 % خلال عام 2023.

وتفصيلاً، قال السويدي في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن عدد الشركات في مركز الشاي الموجود في ميناء جبل علي بلغ 250 شركة عالمية ومحلية، متخصصة في صناعة وتجارة الشاي بنهاية 2023، فيما يستهدف المركز استقطاب 50 شركة جديدة على الأقل خلال عام 2024، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تعمل في تجارة وصناعة الشاي إلى 300 شركة بنهاية العام الجاري.

وأفاد السويدي بأن 80 % من حجم الشاي الذي يستقبله المركز سنوياً يتم إعادة تصديره، فيما يدخل نحو 20 % منه إلى السوق المحلي، لافتاً إلى أن المركز يتعامل مع 32 ألف طن شاي، تأتي عبر 4 آلاف حاوية تستقبلها دبي سنوياً.

وكشف السويدي أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يستهدف زيادة عمليات تصنيع أكياس الشاي، وتوسيع مجالات وآفاق الإنتاج إلى مستويات جديدة، خلال العام الجاري، لا سيما أن المركز أنتج أكثر من نصف مليار كيس شاي خلال عام 2023، بطلب من عدة شركات محلية وعالمية، حيث يتم تصدير جزء من أكياس الشاي المصنعة، والجزء الآخر للاستهلاك المحلي.

وأكد السويدي أن رحلة الشاي الأساسية في العالم اليوم تمر عبر دبي، عبر ميناء جبل علي الاستراتيجي، ومركز الشاي الذي يستقبل رحلات وواردات الشاي من كل دول الحزام العالمي، مشيراً إلى أن معظم أكياس الشاي المصنعة عالمياً لا تحتوي على مصدر واحد للشاي، وإنما مزيج من عدة دول، والجدير بالذكر أن عمليات مزج أنواع الشاي في كثير من الأحيان يتم في دبي.

وقال السويدي إن الصين تعتبر اليوم المنتج الأكبر للشاي في العالم، ولكنها لا تصدره بكميات كبيرة، نظراً لحجم الاستهلاك المحلي الكبير، تليها الهند، والتي تعتبر ثاني أكبر منتج في العالم، حيث تصدر نحو 40 إلى 50 % من إنتاجها السنوي فقط، بالمقابل، هناك بعض الدول الأفريقية التي ليس لديها ثقافة استهلاك عالية للشاي، مثل كينيا، والتي تستحوذ على المركز الثالث أو الرابع، بحسب الموسم، وبالتنافس مع سريلانكا.

وأضاف السويدي أن دولة كينيا تصدر نحو 95 % من إنتاجها السنوي للشاي، لكونها لا تستهلكه بكميات كبيرة محلياً، وكذلك الأمر بالنسبة لسريلانكا، فإنها تصدر نحو 70 إلى 80 % من إنتاجها، وبالتالي، تعتبر كل من الصين والهند وكينيا وسريلانكا، المنتجين الأربعة الكبار عالمياً في مجال الشاي.

وأوضح السويدي أن فيتنام تعتبر أيضاً من أبرز منتجي الشاي في آسيا، إضافة إلى بعض المنتجين الآخرين في أفريقيا، مثل أوغندا وراوندا، لافتاً إلى وجود استثمارات إماراتية مهمة في مزارع الشاي في كل من كينيا وأوغندا وراوندا.

ولفت السويدي إلى وجود نمو بنسبة 45 % في واردات الشاي إلى المركز خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، مؤكداً أنه لا يوجد أي مكان في العام فيها تنوع في حاويات الشاي المستوردة مثل دبي، حيث إن بعض الحاويات تصل في نفس اليوم، وتغادر مباشرة إلى وجهات أخرى حول العالم، إذ تعتبر دبي المكان المثالي للتجار العالميين للحصول على خليط أو تنوع في منتجات الشاي من عدة دول، فضلاً عن خيارات التصنيع والتغليف المتقدمة والمتطورة، التي يتمتع بها المركز.

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