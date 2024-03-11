16 ألف زائر متوقع لمعرض الورق في أبوظبي أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقام الدورة التاسعة لمعرض الورق والمناديل وان شو الذي تنظمه مجموعة الفرات للمعارض والمؤتمرات في مركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) ثلاثة أيام في الفترة من 16 وحتى 18 أبريل المقبل، بموازاة مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وهوما يمثل إضافة مهمة لخبراء صناعة الورق والمناديل والتعبئة والتغليف على مستوى العالم.

وقال المهندس طارق فقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات إن المعرض فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المعرض في دورته التاسعة هذا العام يتميز بمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة، متوقعاً حضور أكثر من 16,000 زائر من 110 دول.

ويستقطب المعرض باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومتميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، وهو ما يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبطة بها.

ويصاحب المعرض أسبوع اللب، الذي يشكل تجمعاً رئيساً لصناعة اللب، ويشمل عدداً من المؤتمرات والكثير من الاجتماعات.

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