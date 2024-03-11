«سيلك ليجال للمحاماة» تفتتح مقرها في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «سيلك ليجال» لأعمال المحاماة، ومقرها بانكوك، افتتاح مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بهدف توسيع ممارستها في الأصول الرقمية.

وأشار الشريك الإداري للشركة جيسون كوربيت، إلى أنَّ الشركة تدرك الفرص المتنامية في دبي في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، وتقنيات الـ Web3، لذلك أعلنت الشركة خطوتها الاستراتيجية في مركز دبي المالي العالمي كأحد أسرع المراكز التجارية نمواً عالمياً.

وأضاف في بيان أصدرته الشركة: «استباقية حكومة دبي في اعتماد هيئة الأصول الافتراضية، يتماشى مع خبرة الشركة وأهدافها في ممارسة الأصول الرقمية». واستطرد قائلاً: «لا نستهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الأصول الرقمية في الشرق الأوسط فحسب؛ بل تحفيز الابتكار وفرص الاستثمار في مجال العملات المشفّرة المتنامي في المنطقة».

وتستعد الشركة لتبية احتياجات مجالات متنوعة، بما في ذلك: قانون الشركات، والقانون التجاري، والتكنولوجيا المالية، وأنظمة الويب 3.0، والذكاء الاصطناعي.

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