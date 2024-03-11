«ميناء وجمارك عجمان» تنظم ملتقى الموظفين وتطلق «الأيادي البيضاء»

المصدر: عجمان - وام

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نظمت دائرة ميناء وجمارك عجمان ملتقى الموظفين السنوي لعام 2024، بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس الدائرة، الذي أكد في كلمة له أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل الإيجابي والبنّاء بين الموظفين، ودوره في تسليط الضوء على إنجازاتهم، مؤكداً على العمل الجماعي والابتكار وضرورة تبني الأفكار الإيجابية التي تصب في مسار تحقيق الرضا الوظيفي وإسعاد المتعاملين.

وخاطب كوادر الدائرة قائلاً: «أنتم الأهم في تعزيز بيئة العمل، وتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال إبداعكم وتفوقكم، وتجسيدكم أروع الأمثلة التي تعكس ثقافة الريادة والتميز، وبتحقيق هذه الثقافة فإننا سنصل إلى تنفيذ وأداء المهام الملقاة على عاتقنا بكل كفاءة وأمانة وإخلاص.. إن مقترحاتكم ومبادراتكم هي الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات راقية تتسم بالجودة التي تحقق رضاكم ورضا المتعاملين وتضمن التحسين المستمر».

وتضمن اللقاء إطلاق مبادرة خيرية احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي، هي مبادرة «الأيادي البيضاء» بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية"، ‏والتي تعنى بمساهمة موظفي الدائرة في بناء مسجد في السنغال يتسع لـ 75 مصلياً بتكلفة إجمالية 51 ألف درهم.

وقد كرم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عدداً من موظفي وموظفات الدائرة، الذين كان لهم بصمة متميزة وإسهامات واضحة في تحقيق أهداف الدائرة.

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