«كلاود فلير» تعزز أعمالها في الدولة والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تمضي شركة «كلاود فلير» المدرجة في بورصة نيويورك، والمتخصصة مجال الاتصال السحابي، قدمًا في خططها القوية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز التزامها المستمر منذ ما يقرب من عقدٍ من الزمان في المنطقة.

ويشمل الاستثمار فتح مكتب جديد في مدينة دبي للإنترنت، وبناء فريق ينمو باستمرار، ويركز على تمكين الشركاء، وتعزيز الابتكار ونجاح العملاء. وقد استثمرت الشركة لأول مرة في الشرق الأوسط، في أوائل عام 2015، ووضعت بنيتها التحتية بشكل استراتيجي بالقرب من المستخدمين في المنطقة، أثناء تكوين فريق عملها، وبناء شراكاتها وعملياتها. وأعلنت الشركة عن أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، منذ ما يقرب من عامين.

وخلال افتتاح المكتب الجديد للشركة في مدينة دبي للإنترنت: قالت، ميشيل زاتلين، المؤسس المشارك لشركة كلاود فلير ورئيستها، إن الإمارات من بين أعلى دول العالم، في ما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، ما يجعل المنطقة مصدرًا قويًا للنمو والابتكار. فزيادة حماية الأمن السيبراني، إلى جانب خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، هو العامل الرئيس لإطلاق العنان لنمو الشركات وتطورها بشكل مستمر. خلال الربع الرابع من عام 2023، حجبت الشركة نحو 9.5 مليارات تهديد إلكتروني في المنطقة يوميًا — وهو مثال آخر على الدور المهم الذي نؤديه في حماية الإنترنت على مستوى العالم.

وقال بشار بشايرة، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة: تمثل المنطقة إمكانات نمو هائلة للشركة، حيث تتميز باقتصادات سريعة النمو مدفوعة بالابتكار ويغذيّها اتجاه التحوّل الرقمي. وقد اكتسب اعتماد الحوسبة السحابية زخمًا في المنطقة.

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