«بتروفاك» تشغّل حقل غاز كبيراً في تركمانستان

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة بتروفاك الإماراتية، عقد تشغيل لأحد أكبر حقول الغاز في تركمانستان، وهو حقل جالكينيش، والذي تملكه شركة «تركمان غاز» التركمانية المملوكة لحكومة تركمانستان.

وذكرت صحيفة «تركمانستان هاربارلال بورتالي» التركمانية أنَّ العقد يمتد لمدة 3 سنوات، وبموجبه توفّر بتروفاك موظفين للإشراف ودعم العمليات ونشاط الصيانة؛ بالإضافة للدعم الفني وخدمات المشتريات؛ وتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة لدعم العمليات الفعالة لمرافق المعالجة المركزية في حقل الغاز.

وجالكينيش، يُعدّ أكبر حقل غاز بري في العالم، ومصدراً هاماً لإمدادات الصين، والذي قد يصبح قاعدة إمداد للمواد الخام لخط أنابيب الغاز الذي يضم تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.

وجدير بالذكر أنَّ شركة بتروفاك وقّعت مشروعاً بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة جلف للنفط والغاز وذلك في عام 2013، كما وقّعت شركة تركمان غاز مذكرة تعاون مع شركة أدنوك أيضاً في إطار مشروع جالكينيش.

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