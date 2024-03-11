4.1 % نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقرير نتائجها السنوي للعام 2023، الذي أظهرت بياناته نمو إجمالي رخص الأعمال الصادرة 2% إلى 7,738 رخصة صادرة، بينما حققت الرخص المجددة نمواً بلغ 4.4% بواقع 58,627 رخصة مجددة، لتحقق بذلك رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة نمواً بلغ 4,1% وبإجمالي 66,365 رخصة أعمال صادرة ومجددة 2023. وتم تسجيل ارتفاع نوعي للرخص الصادرة التجارية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 6%، 15%، 21%، 19% على التوالي في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقال فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص: إن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدارس.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع: إن فروع الدائرة أصدرت 7,738 رخصة جديدة بنمو 2%، حيث جاءت أفرع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بعدد 6,474 رخصة صادرة، أما فيما يتعلق بالرخص المجددة حسب الفروع فقد جاءت أفرع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بـ47,649 رخصة مجددة.

وأشار سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى معالجة 14,664 شكوى في الحماية التجارية بنمو 24%، واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بحصة 13081 شكوى، بينما بلغ عدد شكاوى وكيل الخدمات 797 شكوى، في حين وصلت شكاوى الغش التجاري 786 شكوى. ونفذت الدائرة 205,256 جولة رقابية بالأسواق.

وقال حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إنه تم توثيق 18,176 من عقود الشركات بنسبة نمو 7% مقارنة بالعام السابق. وأكد علي النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، أن العام 2023 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية.

وقالت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة بلغ 3,079 رخصة بنمو 10% مقارنة بـ 2022، فيما اشار أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية إلى أن الرخص المنزلية الصادرة لرخصة (اعتماد) وصلت إلى 256 رخصة، بينما بلغت الرخص المجددة لاعتماد 598 رخصة. وأكد عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة، الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96%.

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