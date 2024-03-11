«سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: العقارات الفاخرة بدبي «مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية»

المصدر: دبي - مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً قوياً خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، إلا أن العقارات الفاخرة في المدينة لا تزال «مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية»، وفقاً لما أكده خبير العقارات كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي.

وأوضح وايتهيد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أنه على مدار العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية وبعد انتهاء الإغلاقات التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، حدث تدفق كبير للمشترين ذوي الثروات الكبيرة من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى دبي.

وأضاف أن المستثمرين يتطلعون الآن إلى البقاء في الإمارات على المدى الطويل، وأن أسعار العقارات اليوم ذات قيمة أفضل مقارنة بأسواق العقارات الرئيسية الأخرى.

أسعار قياسية

وفقًا لتقرير سوثبيز إنترناشونال ريالتي لعام 2024، شهدت دبي أسعار بيع قياسية طوال عام 2023، حيث وصلت قيمة بعض العقارات الفاخرة فيها إلى نحو 4000 دولار (14690 درهماً) للقدم المربعة، ما يمثل زيادات متتالية على أساس سنوي منذ عام 2020.

وخلال العام الماضي باعت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي شقة بنتهاوس على المخطط في فندق مرسى العرب مقابل 114 مليون دولار (420 مليون درهم)، تليها شقة في بولغاري لايت هاوس بيعت بمبلغ 112 مليون دولار (410 ملايين درهم).

وفي عام 2023 أيضاً تم إدراج مبنى قصر ضخم في تلال الإمارات بسعر قياسي قدره 204 ملايين دولار (749.3 مليون درهم) من قبل سوثبيز إنترناشونال ريالتي.

وقال وايتهيد: «يأتي المشترون من أجل جودة العقار، والقيمة مقابل المال، والبيع بالتجزئة. وبينما كان البعض ينظر إلى دبي سابقاً بوصفها محطة يأتي إليها الناس لكسب المال ثم يغادرون فإن الكثير منهم الآن ينتقلون للاستمتاع بنمط الحياة الراقي والبقاء هنا طويلاً».

وفي عام 2023 ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في المدينة بنسبة 16.9% في الربعين الأولين، وفقاً لمراجعة سوق العقارات في الإمارات الصادرة عن سي بي آر إي، مع ارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة 17.2% ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 15.1%، كما ارتفع حجم المعاملات للعام حتى يونيو 2023 بنسبة 42.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023.

وقال كريس وايتهيد: «هناك نقص في العقارات الفاخرة في دبي، لكن في السنوات الثلاث الماضية بدأ السوق في طرح العديد من المشاريع الفاخرة التي هي قيد التطوير حالياً».

وأضاف: «يريد المشترون أصحاب الثروات العالية الحصول على الخدمة والثقة في اسم علامة تجارية معروفة، لقد أطلقنا للتو مشروع باكارات ريزيدنسيز في دبي، الذي حقق نجاحاً كبيراً». وتوفر مساكن باكارات شققاً ووحدات بنتهاوس مكونة من غرفتين إلى خمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 4.9 ملايين دولار (18 مليون درهم)».

وأكد وايتهيد: «يرغب العديد من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين في العالم في وضع أسمائهم في سوق دبي العقاري الآن. والطابع الحالي للتصميم معاصر للغاية، تماماً مثل لوس أنجلوس وميامي، مع الكثير من الإطارات البيضاء والزجاجية والسوداء».

وتابع: «الصعوبة تتمثل في العثور على أرض رئيسية في المدينة»، مضيفاً أن «المشترين يريدون أسلوب حياة الشاطئ وليس بالضرورة المدينة، كما أن انخفاض مخزون الأراضي يدفع الأسعار إلى الارتفاع».

وأضاف: «إنهم لا يريدون القدوم إلى هنا ليباشروا أعمال البناء، إنما يريدون وضع حقائبهم وبدء العيش هنا مباشرة من خلال شراء أحد المنازل الجاهزة».

وقال وايتهيد: «الأصول ذات القيمة العالية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ويجب ألا ننسى أن هناك الكثير من الإعفاءات الضريبية، وهناك ميل لدى الأفراد من ذوي الثروات العالية لقضاء الشتاء هنا والصيف في أوروبا».

وأشار وايتهيد إلى أن مستقبل العقارات فائقة الفخامة في دبي إيجابي، حيث أكد أنه «ليس هناك أي علامة على التباطؤ، فالعرض قليل والطلب مرتفع. ولم تعد دبي سوقاً انتقالية، فالمشترون يأتون للبقاء، ولهذا السبب تنضج السوق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز